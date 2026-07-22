Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 22 июля

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 22 июля, среду. Так, стал выше курс доллара, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, стали легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 22 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8926 белорусского рубля, 1 евро — 3,3041 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6854 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими во вторник, 21 июля, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля стали ниже в среду, 22 июля. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0009 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0011 белрубля, а курс российского рубля опустился на 0,0065 белрубля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новый указ по топливу.