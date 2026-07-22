Госдолг сразу в 16 странах Евросоюза достиг исторического максимума

Наибольший объем государственного долга зафиксирован во Франции, где он вырос до 3,536 трлн евро. Следом расположилась Италия с показателем 3,158 трлн евро, а третье место заняла Германия, долг которой увеличился до 2,902 трлн евро. Исторические максимумы также были зарегистрированы в Испании, Бельгии и Австрии.