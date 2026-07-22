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Госдолг сразу в 16 странах Евросоюза достиг исторического максимума

Госдолг 27 стран Евросоюза в первом квартале вырос на 327,3 миллиарда евро.

Источник: Аргументы и факты

По итогам первого квартала государственный долг сразу 16 стран Европейского союза обновил исторические максимумы. В целом совокупный объем обязательств всех 27 государств ЕС увеличился на 327,3 млрд евро и достиг рекордных 15,705 трлн евро — самого высокого показателя за весь период ведения соответствующей статистики.

Наибольший объем государственного долга зафиксирован во Франции, где он вырос до 3,536 трлн евро. Следом расположилась Италия с показателем 3,158 трлн евро, а третье место заняла Германия, долг которой увеличился до 2,902 трлн евро. Исторические максимумы также были зарегистрированы в Испании, Бельгии и Австрии.

Рекордных значений государственный долг достиг и в ряде других стран Евросоюза. В их числе Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия, Хорватия, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта и Эстония, где объем государственных обязательств по итогам первого квартала также оказался самым высоким за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что Италия стала второй страной ЕС после Франции, чей госдолг превысил отметку в три триллиона евро. За 2025 год он вырос более чем на 100 млрд и достиг примерно 3,1 трлн евро.

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