В Хабаровском крае разработают стратегию развития региона до 2036 года

— Стратегия должна стать не просто формальным документом, а реальным планом действий, который найдет отражение в текущей работе органов власти и будет последовательно воплощаться в жизнь. При этом важно сохранить преемственность стратегического управления в регионе — новая стратегия должна стать продолжением действующей, не противоречить ей и ни в коем случае не отменять уже достигнутых результатов, — сказал Сергей Абрамов.