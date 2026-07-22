В Хабаровском крае разработают стратегию развития региона до 2036 года

По поручению губернатора Дмитрия Демешина в Хабаровском крае приступили к разработке новой стратегии социально‑экономического развития региона. Документ определяет ключевые направления работы правительства по улучшению жизни граждан до 2036 года и частично до 2042 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый зампред правительства края Сергей Абрамов провел заседание рабочей группы по разработке стратегии.
— Стратегия должна стать не просто формальным документом, а реальным планом действий, который найдет отражение в текущей работе органов власти и будет последовательно воплощаться в жизнь. При этом важно сохранить преемственность стратегического управления в регионе — новая стратегия должна стать продолжением действующей, не противоречить ей и ни в коем случае не отменять уже достигнутых результатов, — сказал Сергей Абрамов.
Как напомнили в ходе встречи, сейчас в Хабаровском крае действует прежняя стратегия социально-экономического развития, рассчитанная до 2030 года. Ее приняли в 2018 году, и с тех пор ключевые показатели социально-экономического положения региона значительно повысились.
Например, объемы инвестиций в основной капитал увеличились почти в 3 раза, промышленного производства — в 1,5 раза, а ввода жилья в эксплуатацию — более чем в два раза. Анализом результатов применения прошлого документа и проведением научно‑исследовательской работы для создания займутся специалисты ФАНУ «Востокгосплан».
— Генеральной целью стратегии предлагаем следующую: сформировать Хабаровский край как регион притяжения людей, капитала и технологий — ведущий многопрофильный центр роста Дальнего Востока. Предполагается, что регион будет наращивать вклад в экономику России и расширять кооперацию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, — сообщил директор научного учреждения Михаил Кузнецов.
Основой стратегии послужит развитие промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, природопользования, научного и образовательного потенциалов края. При этом упор в улучшении показателей экономики напрямую связывают с повышением качества жизни граждан.
Помимо традиционных для региона отраслей — авиа‑ и судостроения, нефтепереработки и металлургии — специалисты научного учреждения настаивают на создании необходимой инфраструктуры для разработки технологических направлений — робототехники, микроэлектроники и автомобилестроения.
Готовую стратегию должны представить губернатору Дмитрию Демешину в октябре 2026 года.