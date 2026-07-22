Количество выдач льготной ипотеки в июне выросло на 67% относительно мая

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество выдач льготных ипотечных кредитов в июне 2026 года увеличилось на 67% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 51,1 тыс. (в мае — 30,64 тыс.), а относительно аналогичного периода 2025 года — на 18% (в 2025 году — 43,47 тыс.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По данным ОКБ, общий объем кредитов на покупку жилья с господдержкой в июне вырос на 69% относительно мая и составил 310,75 млрд рублей (в мае — 183,98 млрд рублей) и на 25% относительно 2025 года (в 2025 году — 249,19 млрд рублей).
В июне доля кредитов с господдержкой составила 48% от общего числа выданных ипотек (против 37% в мае) и 64% от их совокупного объема (против 54% в мае). На долю рыночной ипотеки пришлось 52% от общего количества и 46% от общего объема выданных за месяц жилищных кредитов. Для сравнения: годом ранее на льготные жилищные кредиты приходилось 61% от общего количества выданных ипотек и 80% от их объема в денежном эквиваленте.
Средняя сумма льготного ипотечного кредита в июне достигла пиковых значений — 6,08 млн рублей, в мае показатель был равен 6 млн рублей, в июне 2025 года — 5,73 млн рублей. Средний срок льготной ипотеки в июне составил 326 месяцев. В мае он был равен 318 месяцам, в июне 2025 года — 320 месяцам.
За второй квартал 2026 года россияне оформили 115,65 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 696,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество льготных ипотечных кредитов сократилось на 53%, объем — на 51% (с апреля по июнь 2025 г. 245,48 тыс. на 1,42 трлн рублей). По сравнению с первым кварталом текущего года, когда было выдано 114,25 тыс. льготных ипотек на 669,07 млрд рублей, количество выдач выросло на 1%, объем — на 4%.
Всего за первое полугодие 2026 года россияне оформили 229,9 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 1,37 трлн рублей. Среднемесячный объем выдач составил 227,59 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество льготных ипотечных кредитов выросло на 9%, объем — на 13% (в 2025 году 211,43 тыс. на 1,21 трлн рублей, в среднем за месяц — на 200,96 млрд рублей). По сравнению со вторым полугодием прошлого года количество выдач сократилось на 42%, объем — на 41%: с июля по декабрь 2025 года было выдано 397,43 тыс. ипотек с господдержкой на 2,31 трлн рублей, в среднем за месяц — на 384,18 млрд рублей.
Региональные показатели.
В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в июне вошли: Москва — 3,89 тыс. кредитов на 35,51 млрд рублей, Московская область — 3 тыс. кредитов на 24,71 млрд рублей, Санкт-Петербург — 2,68 тыс. кредитов на 20,22 млрд рублей, Татарстан — 1,92 тыс. кредитов на 11,24 млрд рублей, Башкирия — 2,07 тыс. кредитов на 10,99 млрд рублей. Самые крупные льготные ипотечные кредиты в июне выдавали жителям Москвы (в среднем 9,14 млн рублей), Московской области (8,25 млн рублей) и Санкт-Петербурга (7,56 млн рублей).