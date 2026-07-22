Количество выдач льготной ипотеки в июне выросло на 67% относительно мая

Всего за первое полугодие 2026 года россияне оформили 229,9 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 1,37 трлн рублей. Среднемесячный объем выдач составил 227,59 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество льготных ипотечных кредитов выросло на 9%, объем — на 13% (в 2025 году 211,43 тыс. на 1,21 трлн рублей, в среднем за месяц — на 200,96 млрд рублей). По сравнению со вторым полугодием прошлого года количество выдач сократилось на 42%, объем — на 41%: с июля по декабрь 2025 года было выдано 397,43 тыс. ипотек с господдержкой на 2,31 трлн рублей, в среднем за месяц — на 384,18 млрд рублей.