Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Стокманн» может закрыть до пяти универмагов в течение года

В компании пояснили, что закрытие магазинов зависит от условий, которые готовы предложить арендодатели.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. «Стокманн» планирует в течение ближайших 12 месяцев закрыть до пяти магазинов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с планами сети, и собеседника в самом ретейлере.

По данным второго источника издания, уже прекратил работу универмаг в Новосибирске, а весной 2027 года планируется закрытие магазина в Перми. Оба объекта были открыты в 2023 году и занимали площадь более 1,7 тыс. кв. м каждый. Источник в компании пояснил «Известиям», что закрытие магазинов зависит от условий, которые готовы предложить арендодатели. При этом, как уточнил один из собеседников издания, перебои с поставками отдельных брендов не стали причиной закрытия магазинов.

Как отмечает источник газеты, открытие новых универмагов в ближайшей перспективе не планируется, однако компания рассматривает возможность запуска магазина в строящемся торговом центре «Олимпийский» в Москве после его ввода в эксплуатацию в 2027 году.