«Стокманн» может закрыть до пяти универмагов в течение года

По данным второго источника издания, уже прекратил работу универмаг в Новосибирске, а весной 2027 года планируется закрытие магазина в Перми. Оба объекта были открыты в 2023 году и занимали площадь более 1,7 тыс. кв. м каждый. Источник в компании пояснил «Известиям», что закрытие магазинов зависит от условий, которые готовы предложить арендодатели. При этом, как уточнил один из собеседников издания, перебои с поставками отдельных брендов не стали причиной закрытия магазинов.