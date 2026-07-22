В Иркутской области началась подготовка к отопительному сезону — заменено более 100 км сетей

— Поручаю региональному министерству жилищной политики и энергетики усилить еженедельный мониторинг выполнения ремонтных программ и формирования нормативных запасов топлива. Взять на особый контроль муниципальные образования с критическим отставанием, а глав этих территорий будем еженедельно заслушивать на оперативных штабах с предоставлением чётких графиков устранения отставаний. Руководителям муниципальных образований области принять исчерпывающие меры по достижению плановых показателей готовности объектов ЖКХ и социальной сферы к предстоящему осенне-зимнему периоду, в установленные сроки завершить ремонтные работы на котельных и сетях, утвердить планы ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, усилить работу с ресурсоснабжающими организациями и обеспечить безусловное выполнение обязательств по северному завозу, — подчеркнул Игорь Кобзев.