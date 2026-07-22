В Иркутской области началась подготовка к отопительному сезону — заменено более 100 км сетей

— Поручаю региональному министерству жилищной политики и энергетики усилить еженедельный мониторинг выполнения ремонтных программ и формирования нормативных запасов топлива. Взять на особый контроль муниципальные образования с критическим отставанием, а глав этих территорий будем еженедельно заслушивать на оперативных штабах с предоставлением чётких графиков устранения отставаний. Руководителям муниципальных образований области принять исчерпывающие меры по достижению плановых показателей готовности объектов ЖКХ и социальной сферы к предстоящему осенне-зимнему периоду, в установленные сроки завершить ремонтные работы на котельных и сетях, утвердить планы ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, усилить работу с ресурсоснабжающими организациями и обеспечить безусловное выполнение обязательств по северному завозу, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Правительство взаимодействует с Минэнерго и Минвостокразвития по вопросам обеспечения дизельным топливом судов навигации. Совместно с ИНК рассматриваются механизмы поставки нефтепродуктов для северных территорий. Глава региона поручил подготовить предложения по финансированию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций.
Министр жилищной политики Александр Матвиевский доложил, что с начала кампании заменено 9,1 км тепловых, 19,5 км водопроводных, 5,6 км канализационных и 103 км электрических сетей.
— В предстоящем отопительном периоде необходимо обеспечить устойчивое функционирование 933 котельных, 14 теплоэлектроцентралей, примерно 23 тысяч жилых домов и порядка 3,5 тысячи объектов социальной сферы. Традиционно, основной объем ремонтных мероприятий приходится на июль и август. Муниципальными образованиями, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями реализуются планы подготовки к отопительному периоду. Органами местного самоуправления завершаются работы по разработке, согласованию и утверждению планов ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, — рассказал глава ведомства.
Сформирован запас 70,5 тыс. тонн угля и 6 тыс. тонн жидкого топлива. В Бодайбо отгружено более 9,3 тыс. тонн угля, для Мамско-Чуйского района — свыше 4,6 тыс. тонн. Работа продолжается.