Опубликована архитектура деловой программы II Российско-Китайского форума в Хабаровске

«Оглядываясь на итоги первого Российско-Китайского форума, состоявшегося в мае прошлого года, можно отметить высокую активность участников с обеих сторон. Тогда был подписан ряд важных документов о сотрудничестве, а также проведены разнообразные мероприятия в сфере культуры, спорта и образования, что принесло богатые плоды. Подготовка к нынешнему, второму форуму также идет полным ходом. Это ярко свидетельствует о том, какие искренние усилия и дальновидность проявляет правительство Хабаровского края, реализуя важные договоренности глав двух государств и стремясь вывести сотрудничество с китайскими провинциями на новую ступень. Я выражаю этому искреннее восхищение. Губернатор Дмитрий Демешин часто говорит: “слово мужчины на землю не падает!”. Правительство Хабаровского края на деле подтверждает этот девиз, превращая планы по развитию сотрудничества с Китаем в конкретные, практические шаги. В Китае есть старинная поговорка: “Чем больше дров подложишь, тем выше поднимается пламя”. Пламя регионального российско-китайского сотрудничества не угаснет, пока мы, друзья с обеих сторон, будем дружно подкладывать в него дрова и идти вперед рука об руку. Как Генеральный консул, я полностью поддерживаю эту идею и уверен, что нынешний форум станет еще одной широкой площадкой для укрепления дружбы и углубления сотрудничества между нашими приграничными регионами. Я и мои коллеги, как и прежде, будем играть конструктивную роль и вместе с российскими партнерами приложим все усилия для того, чтобы второй Российско-Китайский форум прошел успешно и принес богатые результаты», — заключил генеральный консул Китайской Народной Республики (КНР) в Хабаровске Цзян Сяоян.