В Сенате США заявили, что Киев не получит военную помощь в $400 млн

Американские власти не отправят военную помощь киевскому режиму в размере 400 миллионов долларов, заявил на слушаниях в комитете Сената США по ассигнованиям член этого законодательного органа, демократ Дик Дурбин.
Речь идёт о средствах, предоставление которых Украине ранее одобрил Конгресс Соединённых Штатов. По словам Дурбина, эти деньги останутся в США по крайней мере до 2029-го финансового года, когда они станут доступны в рамках графика платежей.
Сенатор отметил, что указанный вопрос будет решать следующая администрация Белого дома.
«План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», — сказал представитель законодательного органа.
Напомним, в мае министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон собирается освоить 400 миллионов долларов, которые Вашингтон одобрил для предоставления военной помощи киевскому режиму.