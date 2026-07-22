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В Сенате США заявили, что Киев не получит военную помощь в $400 млн

Сенатор США Дик Дурбин сообщил, что до 2029-го финансового года Киев не сможет получить военную помощь в $400 млн, выделение которой одобрил Конгресс.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти не отправят военную помощь киевскому режиму в размере 400 миллионов долларов, заявил на слушаниях в комитете Сената США по ассигнованиям член этого законодательного органа, демократ Дик Дурбин.

Речь идёт о средствах, предоставление которых Украине ранее одобрил Конгресс Соединённых Штатов. По словам Дурбина, эти деньги останутся в США по крайней мере до 2029-го финансового года, когда они станут доступны в рамках графика платежей.

Сенатор отметил, что указанный вопрос будет решать следующая администрация Белого дома.

«План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», — сказал представитель законодательного органа.

Напомним, в мае министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон собирается освоить 400 миллионов долларов, которые Вашингтон одобрил для предоставления военной помощи киевскому режиму.

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