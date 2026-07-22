В Конгрессе одобрили проект финансирования правительства до 4 декабря

Законопроект предусматривает сохранение финансирования работы федеральных ведомств на нынешнем уровне по истечении финансового года (завершается в США 30 сентября). В поддержку документа проголосовали 220 американских законодателей, против выступили 205 членов Палаты представителей. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. В случае одобрения в верхней палате законодательного органа документ будет передан на подпись президенту страны Дональду Трампу.