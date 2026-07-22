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Башкирия накормит хлебом страны Таможенного союза

Пшеница из Башкирии востребована за рубежом, констатировали в управлении Россельхознадзора по региону.

Источник: Башинформ

Сотрудники Россельхознадзора с 15 по 20 июля проконтролировали еще более 5,5 тысячи тонн продовольственной пшеницы, подготовленной аграриями Кармаскалинского, Гафурийского, Хайбуллинского районов для экспорта в Казахстан и Кыргызстан.

Отобранные пробы зерна прошли комплекс исследований в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз не выявлено. Пшеница из Башкирии соответствует требованиям ГОСТ и фитосанитарной безопасности ЕАЭС и стран-импортеров», — отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по РБ.

Ранее предприятия башкирского АПК экспортировали в Казахстан и Кыргызстан более 2,7 тысячи тонн продовольственной пшеницы, сообщал Башинформ.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.