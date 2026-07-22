Капуста, лук, свекла и виноград: в РФ ограничивают ввоз товаров из Узбекистана

С четверга, 23 июля, Россельхознадзор ограничивает ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Меры вводятся в отношении пяти экспортеров, которые допустили большое количество нарушений фитосанитарных требований. Об этом говорится в уведомлении на сайте Россельхознадзора.
Так, ограничения коснутся подкарантинной продукции от узбекских экспортеров. Меры коснутся следующей продукции: белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, виноград, петрушка, свекла, томаты.
«Решение принято в связи с участившимися случаями выявлений карантинных объектов при поставках подкарантинной продукции из Узбекистана в Россию», — подчеркнули в Россельхознадзоре.
Власти также намерены обеспечить продовольственную безопасность в стране. Ведомствам важно проконтролировать недопущение ввоза и распространения карантинных объектов, говорится в сообщении. По данным Россельхознадзора, с начала года выявили уже 132 случая с карантинными объектами.
«Систематическое нарушение российских и международных фитосанитарных требований подтверждает недостаточную эффективность системы Узбекистана по обеспечению безопасности поставляемой на российский рынок подкарантинной продукции», — сказано в материале.
Инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз нескольких зараженных партий овощей в Нижегородскую область. За полгода были уничтожены 18,3 тонны картофеля из Азербайджана и 20 тонн томатов из Узбекистана. В Россельхознадзоре подчеркнули, что такие проверки помогают обеспечить продовольственную безопасность и не допустить распространения опасных вредителей и болезней растений на территории России.
В стране также со 2 июня ввели временные ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении. Под запрет, в частности, попали вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины и другие товары. Россельхознадзор ограничил также экспорт винограда. Принятые властями меры касаются как плодов, выращенных на территории Армении, так и продукции из другой страны, отправленной из республики. Запрещен также транзит этих товаров через территорию России в другие страны ЕАЭС.