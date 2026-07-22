Капуста, лук, свекла и виноград: в РФ ограничивают ввоз товаров из Узбекистана

В стране также со 2 июня ввели временные ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении. Под запрет, в частности, попали вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины и другие товары. Россельхознадзор ограничил также экспорт винограда. Принятые властями меры касаются как плодов, выращенных на территории Армении, так и продукции из другой страны, отправленной из республики. Запрещен также транзит этих товаров через территорию России в другие страны ЕАЭС.