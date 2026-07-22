В приморской компании прокомментировали продажу своих продуктов в Пхеньяне

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Частные предприниматели могли закупить товары российского производства в Приморском крае и привезти для продажи в продовольственных магазинах столицы КНДР Пхеньяне. Официальных поставок в КНДР пока нет, сообщил руководитель отдела ВЭД компании «Ратимир» Артем Золотарев.
Ранее корреспондент ТАСС передавал, что в продовольственных магазинах Пхеньяна появились продукты из РФ. На прилавках представлены вареные и копченые колбасы, сосиски, ветчина, бекон, мясные деликатесы и полуфабрикаты. Среди товаров были продукты приморской компании «Ратимир».
«Частные предприниматели или туристы могли купить продукцию, перевезти и продать в магазинах КНДР. Такая история есть не только в Корее (КНДР — прим. ТАСС), но и в Китае: там продукты из России и другие товары могут продавать в так называемых русских магазинах. Эта история давно налажена», — сказал Золотарев.
Он подчеркнул, что компания «Ратимир» планирует официальные экспортные поставки в КНДР. «Официальных экспортных поставок компании “Ратимир” в КНДР пока нет, но такие намерения есть, есть наметки, мы поддерживаем контакт, показывали продукцию», — отметил Золотарев.