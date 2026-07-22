В приморской компании прокомментировали продажу своих продуктов в Пхеньяне

«Частные предприниматели или туристы могли купить продукцию, перевезти и продать в магазинах КНДР. Такая история есть не только в Корее (КНДР — прим. ТАСС), но и в Китае: там продукты из России и другие товары могут продавать в так называемых русских магазинах. Эта история давно налажена», — сказал Золотарев.