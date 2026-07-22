Россия сохраняет позиции в первой пятерке стран — лидеров по объемам добычи рыбы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия сохраняет позиции в первой пятерке стран — лидеров по объемам добычи водных биологических ресурсов, сообщили ТАСС в Росрыболовстве.
«В целом Россия сохраняет позиции в первой пятерке стран — лидеров по объемам добычи», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что из года в год отечественная рыбная промышленность демонстрирует стабильные результаты. «Они полноценно обеспечивают потребности внутреннего рынка и гарантирует выполнение экспортных задач», — подчеркнули в Росрыболовстве.
Например, вылов лососевых по итогам 2025 года вырос более чем на 40%, до 335,6 тыс. тонн. В то время как добыча минтая превысила 2 млн тонн — это лучший показатель за четверть века, который составляет более половины мирового объема вылова (около 60%), добавили в ведомстве.