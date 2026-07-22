Россия сохраняет позиции в первой пятерке стран — лидеров по объемам добычи рыбы

Например, вылов лососевых по итогам 2025 года вырос более чем на 40%, до 335,6 тыс. тонн. В то время как добыча минтая превысила 2 млн тонн — это лучший показатель за четверть века, который составляет более половины мирового объема вылова (около 60%), добавили в ведомстве.