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На омских полях на две недели раньше началась уборка урожая

Ранние полевые работы связаны с устойчивой жаркой погодой.

Источник: Комсомольская правда

На полях Омской области на две недели раньше традиционных сроков началась уборочная кампания. О ее старте сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Аграрии приступили к уборке озимых. Работы стартовали на территории Омского, Кормиловского и Марьяновского районов, далее в Омской области начнется уборка яровых культур.

По словам специалистов, столь ранние сроки уборочной кампании связаны с уcтойчивой жаркой погодой, которая сложилась на территории Омской области в нынешний весенне-летний период. Она способствовала раннему вызреванию хлебов.