hh.ru: почти четверть зумеров планируют подрабатывать летом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Около 25% зумеров планируют подрабатывать летом 2026 года. Это следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Почти каждый четвертый россиянин в возрасте 18−24 лет (24%) этим летом планирует подрабатывать — заниматься фрилансом, сезонными или временными проектами, но не выходить на полную ставку», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что полностью отказаться от работы на лето готовы лишь 3% молодых людей.
В материале указывается, что несмотря на интерес к более гибким форматам занятости, большинство молодых специалистов не готовы полностью отказываться от стабильной работы, если она уже есть. Почти семь из десяти (67%) заявили, что не рассматривают формат «карьерных каникул» (осознанный длительный перерыв от работы на несколько месяцев) и не хотят рисковать доходом или рабочим местом, говорится в исследовании.
«При этом 20% признались, что идея длительного летнего перерыва в работе им нравится, и они хотели бы попробовать такой формат в будущем, а 13% уже имеют подобный опыт или планируют сделать себе “карьерные каникулы” до конца лета», — следует из материалов.
Опрос проходил среди 2 394 российских соискателей в период с 9 по 15 июля 2026 года.