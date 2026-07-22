hh.ru: почти четверть зумеров планируют подрабатывать летом

В материале указывается, что несмотря на интерес к более гибким форматам занятости, большинство молодых специалистов не готовы полностью отказываться от стабильной работы, если она уже есть. Почти семь из десяти (67%) заявили, что не рассматривают формат «карьерных каникул» (осознанный длительный перерыв от работы на несколько месяцев) и не хотят рисковать доходом или рабочим местом, говорится в исследовании.