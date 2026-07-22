Минимальная месячная продуктовая корзина подорожала на 7,9% с начала года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян с начала 2026 года выросла на 7,9% — до 8 107,15 рубля, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».
«Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 7,9%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдётся в 8 107,15 ₽», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дороже всего продукты стоят на Чукотке — 20 689,8 рубля и в Камчатском крае — 13 443,6 рубля, дешевле всего — в Мордовии — 6 461,3 рубля и в Саратовской области — 6 624 рубля. В то же время стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9 737,4 рубля, в Санкт-Петербурге — 9 480,6 рубля.
Минимальная продуктовая корзина в Московской области в среднем стоит 8 948,7 рубля, в Ленинградской — 9 040,3 рубля, в Калининградской области — 9 365,7 рубля, в Татарстане — 7 131,5 рубля, в Омской области — 7 036,6 рубля, в Хабаровском крае — 10 464,8 рубля.
В ассоциации уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.