Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макулатуру в Донецкой республике собирают школьники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 800 килограммов бумаги за учебный год — макеевские школьники заботятся об экологии региона.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 800 килограммов бумаги за учебный год — макеевские школьники заботятся об экологии региона.

Ученики макеевской 21 школы в ДНР вместе с преподавателями приняли участие во Всероссийской акции «БумБатл». Она проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

Об этом сообщил ТГ-канал Минприроды ДНР.

16+

Узнать больше по теме
Донецк: крупнейший промышленный центр Донбасса
Донецк — один из крупнейших городов Донбасса и важный промышленный центр Восточной Европы. Он возник во второй половине XIX века благодаря развитию угледобычи и металлургии, а впоследствии стал одним из главных центров тяжелой промышленности. Сегодня Донецк остается одним из самых известных городов региона: собрали о нем главное.
Читать дальше