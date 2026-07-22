Макулатуру в Донецкой республике собирают школьники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 800 килограммов бумаги за учебный год — макеевские школьники заботятся об экологии региона.
Ученики макеевской 21 школы в ДНР вместе с преподавателями приняли участие во Всероссийской акции «БумБатл». Она проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
Об этом сообщил ТГ-канал Минприроды ДНР.
16+
Узнать больше по теме
Донецк: крупнейший промышленный центр Донбасса
Донецк — один из крупнейших городов Донбасса и важный промышленный центр Восточной Европы. Он возник во второй половине XIX века благодаря развитию угледобычи и металлургии, а впоследствии стал одним из главных центров тяжелой промышленности. Сегодня Донецк остается одним из самых известных городов региона: собрали о нем главное.Читать дальше