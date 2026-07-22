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В Башкирии определили новую цену жилого «квадрата»

Минстрой Башкирии установил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на III квартал 2026 года. Она составит 117 256 рублей. Соответствующий документ есть в распоряжении редакции агентства «Башинформ».

Источник: Башинформ

Новый показатель утверждён в соответствии с федеральными и республиканскими нормативными актами.

Утвержденная стоимость одного квадратного метра жилья будет использоваться для расчёта субсидий, которые предоставляются отдельным категориям граждан, «постоянно проживающих и зарегистрированных в республике и нуждающихся в улучшении жилищных условий», уточняется в документе. Средства на выплаты выделяются из федерального и республиканского бюджетов и могут быть направлены на участие в строительстве или приобретении жилья.

Как ранее сообщил Башинформ, в Башкирии резко выросла выдача ипотек в июне этого года.