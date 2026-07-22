Золотое сердце Сибири. Новую фабрику готовят к открытию на Ведуге

Северо-Енисейский округ по праву носит негласный титул золотого сердца Сибири: именно здесь добывается около 20% всего российского золота. Сегодня этот стратегически важный для страны регион переживает новый этап индустриального развития.
На Ведугинском месторождении, которое ожидало своего часа почти полвека, завершено строительство современной обогатительной фабрики. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков лично проинспектировал объект, где уже начались пусконаладочные работы.
Технологический прорыв.
Месторождение Ведуга, расположенное в 520 км к северу от Красноярска, было открыто ещё в 1977 году. Его рудные запасы, по оценкам на начало 2026 года, составляют более 36 млн тонн со средним содержанием золота 3,7 г на тонну.
Долгие годы потенциал Ведуги оставался нераскрытым. Причина крылась в сложном характере руды — традиционные методы извлечения драгоценного металла здесь попросту не работали. Как говорит заместитель главного геолога горнорудной компании Владимир Калашников, чтобы добыть грамм ценного компонента, специалистам приходится переработать тысячи тонн горной породы.
«Ведуга — наше первое предприятие в Сибирском федеральном округе, поэтому для компании это самая настоящая веха. Месторождение ждало нас почти 50 лет, — пояснил директор Красноярского филиала добывающей компании Евгений Пушной. — Сегодня у нас появились собственные передовые технологии, которые позволили решить вопрос с переработкой упорных руд. Благодаря решениям наших инженеров мы вносим вклад в технологическую независимость страны, а край получает дополнительный импульс к развитию».
Разрабатывают Ведугу двумя способами: открытым и подземным. Открытые горные работы начались в 2024 году, и уже в этом году объём добычи достигнет миллиона тонн (пока руда накапливается на специально оборудованных складах). Запуск подземного рудника запланирован на 2029 год.
Технологическая цепочка продумана до мелочей: на новой фабрике в Северо-Енисейском округе будут производить флотоконцентрат. Затем его отправят в Хабаровский край на Амурский гидрометаллургический комбинат, где извлекут сплав Доре. Финальным этапом станет возвращение металла в Красноярск — на знаменитый завод «Красцветмет», где после аффинажа получат слитки чистого золота и серебра.
С заботой об экологии.
В ходе рабочего визита на Север губернатор Михаил Котюков осмотрел ключевые участки новой фабрики: отделения дробления, измельчения и флотации, а также детально оценил работу автоматизированных систем управления.
«Сегодня здесь реализуются крупные инвестиционные проекты. Российские компании, несмотря на внешние сложности, видят возможности для развития, — подчеркнул глава региона. — Строительство фабрики завершено, идёт пусконаладка, все системы работают без сбоев. Отдельно радует то, что почти половина установленного оборудования — отечественного производства. Это важное достижение».
Запуск нового предприятия — это не только технологическая победа, но и значительный социальный эффект. После выхода на проектную мощность на Ведуге будут работать более 1,5 тыс. человек. Для сотрудников уже построен современный вахтовый посёлок со столовой, медицинским блоком, тренажёрным залом, магазином и комфортными комнатами отдыха. На территории предприятия развёрнута закрытая беспроводная сеть связи с использованием технологии LTE. Она в том числе необходима для стабильной работы автоматической системы диспетчеризации карьерной техники, которая позволяет в режиме реального времени управлять большегрузами.
Экономическая выгода для региона также очевидна: с выходом фабрики на проектную мощность (около 2,2 млн тонн руды в год) годовой объём налоговых отчислений в бюджет края достигнет 8 млрд руб.
«В этом году мы запускаем сразу три мощных промышленных объекта: Черногорский ГОК, фабрику “Ведуга” и ещё один комплекс в Северо-Енисейском округе. Инвестиционная привлекательность региона остаётся высокой», — отметил Михаил Котюков.
При этом промышленники не забывают об окружающей среде. Как отмечает начальник обогатительной фабрики горнорудной компании Вадим Паламарчук, масштабное производство спроектировано с учётом жёстких экологических требований.
«Хвостохранилище (комплекс сооружений для отходов обогащения полезных ископаемых. — Ред.) построено по всем правилам и нормам. У нас предусмотрен процесс оборотного водоснабжения: вода после осаждения хвостов флотации возвращается обратно на фабрику. Мы не сбрасываем технологическую воду в окружающую среду, это постоянный замкнутый циклический процесс», — рассказал руководитель фабрики.
В условиях вечной мерзлоты.
Возведение столь сложного промышленного объекта в суровых климатических условиях Крайнего Севера стало настоящим испытанием на прочность для строителей. Заместитель начальника отдела капитального строительства горнорудной компании Кристина Клименко признаётся, что каждый запущенный объект для специалистов — это своё детище, которое они бережно взращивают «с самого начала до совершеннолетия».
«Зимой температура здесь опускалась до минус 50 градусов. Только на главный корпус мы приняли более 15 тыс. кубометров бетона. Бетонирование фундаментов под тяжёлое оборудование шло непрерывно, — вспоминает Кристина. — Чтобы сохранить необходимые свойства бетона в такие морозы, нам приходилось строить специальные тепляки, ставить тепловые пушки и вести круглосуточный контроль температуры. Параллельно мы смонтировали 12 тыс. кв. м сэндвич-панелей, чтобы создать тепловой контур и продолжить монтаж сложнейшего оборудования внутри цехов даже в самые лютые холода».
Сейчас, когда тяжёлый этап капитального строительства остался позади, на фабрике полным ходом идут пусконаладочные работы. По словам Вадима Паламарчука, весь коллектив максимально вовлечён в процесс запуска, причём работы идут даже с опережением графика.
«Усталости не наблюдается, потому что всех берёт искренняя гордость за запуск такой фабрики. Это уникальное производство для Красноярского края. Наша главная задача сейчас — максимально эффективно настроить все процессы, чтобы достать из этой сложной упорной руды все золотинки до единой», — подытожил начальник обогатительной фабрики.
Ввод фабрики на Ведугинском месторождении в полноценную эксплуатацию станет исторической вехой не только для отдельно взятой компании, но и для всей золотодобывающей отрасли страны. Подобные высокотехнологичные проекты наглядно доказывают, что Сибирь способна успешно справляться с вызовами импортозамещения, создавая современные предприятия даже в экстремальных северных широтах. Для Красноярского края это означает стабильный приток инвестиций и новые перспективы для местной молодёжи.