Золотое сердце Сибири. Новую фабрику готовят к открытию на Ведуге

Запуск нового предприятия — это не только технологическая победа, но и значительный социальный эффект. После выхода на проектную мощность на Ведуге будут работать более 1,5 тыс. человек. Для сотрудников уже построен современный вахтовый посёлок со столовой, медицинским блоком, тренажёрным залом, магазином и комфортными комнатами отдыха. На территории предприятия развёрнута закрытая беспроводная сеть связи с использованием технологии LTE. Она в том числе необходима для стабильной работы автоматической системы диспетчеризации карьерной техники, которая позволяет в режиме реального времени управлять большегрузами.