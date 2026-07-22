Итоги 2025 года в Адыгее: устойчивый рост, рекорды АПК и социальные приоритеты

На очередной сессии Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, которую вел председатель законодательного органа власти региона Владимир Нарожный, Глава региона Мурат Кумпилов представил депутатам детальный доклад о результатах деятельности правительства республики за 2025 год. В заседании также участвовали депутат Госдумы Мурат Хасанов, члены кабинета министров, представители территориальных органов власти, главы муниципалитетов и лидеры общественных организаций.
В своем выступлении Глава Адыгеи акцентировал внимание на том, что минувший год ознаменовался позитивной динамикой практически по всем ключевым направлениям, что свидетельствует о поступательном движении региона вперед. Эту положительную оценку, как отметил Кумпилов, ранее подтвердил и Президент России Владимир Путин в ходе личной рабочей встречи, состоявшейся в начале текущего года.
Среди экономических достижений особо выделяются показатели валового регионального продукта, темп роста которого превысил 109 процентов в сравнении с 2023 годом, а объем инвестиций в основной капитал перешагнул отметку в 80 миллиардов рублей, увеличившись на 4,9 процента. По этому критерию республика уверенно входит в тройку лучших субъектов Южного федерального округа.
Аграрный сектор преподнес рекорд: урожайность озимой пшеницы достигла 61,3 центнера с гектара — лучший результат по стране. Финансовая поддержка сельхозпроизводителей в прошлом году возросла на 69 процентов, составив почти 850 миллионов рублей. Перспективы АПК связаны с реализацией двух десятков масштабных проектов на сумму более 101 миллиарда рублей. Активно развивается и промышленный парк «Энем» — привлечено восемь новых резидентов, вложивших свыше 8 миллиардов рублей.
Жилищное строительство также демонстрирует устойчивый рост: сдано почти 601 тысяча квадратных метров жилья, что на 6 процентов превышает уровень предыдущего года.
Продолжается обновление коммунальной инфраструктуры, отремонтировано почти 80 километров дорожного полотна и пять мостовых сооружений, активно ведется строительство объездной трассы в обход Майкопа. Туристический поток прибавил 17 процентов.
Особое место в отчете заняла социальная сфера. Бюджет республики, как подчеркнул глава, остается устойчивым и социально ориентированным. В 2025 году на поддержку населения направлено более 66 процентов общих расходов. Финансирование соцзащиты превысило 6 миллиардов рублей, а на развитие здравоохранения в прошлом году направлено 13,5 миллиарда рублей, с увеличением до 14,8 миллиарда в нынешнем году. Ожидаемая продолжительность жизни поднялась до рекордной для Адыгеи величины в 76,65 года, что выше среднероссийского уровня. Фиксируется и прирост числа многодетных семей. Также, по словам Мурата Кумпилова, серьезное внимание уделяется лекарственному обеспечению льготников. За пять лет затраты на эти цели из казны выросли почти вдвое: в прошлом году израсходовано 775 миллионов рублей, а в текущем запланировано 785,3 миллиона. Более того, принято дополнительное решение об увеличении финансирования еще на 100 миллионов рублей, чтобы полностью покрыть актуальные потребности льготников в медикаментах.