Итоги 2025 года в Адыгее: устойчивый рост, рекорды АПК и социальные приоритеты

Особое место в отчете заняла социальная сфера. Бюджет республики, как подчеркнул глава, остается устойчивым и социально ориентированным. В 2025 году на поддержку населения направлено более 66 процентов общих расходов. Финансирование соцзащиты превысило 6 миллиардов рублей, а на развитие здравоохранения в прошлом году направлено 13,5 миллиарда рублей, с увеличением до 14,8 миллиарда в нынешнем году. Ожидаемая продолжительность жизни поднялась до рекордной для Адыгеи величины в 76,65 года, что выше среднероссийского уровня. Фиксируется и прирост числа многодетных семей. Также, по словам Мурата Кумпилова, серьезное внимание уделяется лекарственному обеспечению льготников. За пять лет затраты на эти цели из казны выросли почти вдвое: в прошлом году израсходовано 775 миллионов рублей, а в текущем запланировано 785,3 миллиона. Более того, принято дополнительное решение об увеличении финансирования еще на 100 миллионов рублей, чтобы полностью покрыть актуальные потребности льготников в медикаментах.