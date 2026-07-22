Глава Wildberries подтвердила атаки на логистические центры компании

Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаках на логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске.
Ранее в среду в компании информировали об эвакуации с логистических комплексов в Краснодаре и Невинномысске, проведенной согласно требованиям безопасности.
«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий», — написала Ким в Telegram-канале.
Оперштаб Кубани в среду информировал о возгорании складского комплекса в Краснодаре, произошедшем из-за падения беспилотников. Сообщалось о трех пострадавших.
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