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Глава Wildberries подтвердила атаки на логистические центры компании

Татьяна Ким заявила об атаках на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, произошедших минувшей ночью.

Источник: © РИА Новости

Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаках на логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске.

Ранее в среду в компании информировали об эвакуации с логистических комплексов в Краснодаре и Невинномысске, проведенной согласно требованиям безопасности.

«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий», — написала Ким в Telegram-канале.

Оперштаб Кубани в среду информировал о возгорании складского комплекса в Краснодаре, произошедшем из-за падения беспилотников. Сообщалось о трех пострадавших.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска, возникшем в результате атаки БПЛА. За медицинской помощью обратились пять человек.

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