«Выберу.ру»: 41% россиян осознали изменение ключевой ставки после пересмотра кредитных

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 40% россиян (41%) сообщили, что понимают, что ключевая ставка изменилась, после пересмотра ставок по кредитам или ипотеке. Еще 29% обращают внимание на доходность вкладов и накопительных счетов. Об этом говорится в опросе финансового маркетплейса «Выберу.ру» (материалы есть у ТАСС).
По данным опроса, для 15% респондентов главным индикатором по изменению ключевой ставки становятся сообщения в СМИ, 9% узнают об изменении ставки из банковских уведомлений, а 6% признались, что не замечают подобных изменений вовсе.
При этом только 27% опрошенных россиян следят за решениями Банка России в день заседания регулятора. Еще 34% узнают о них в течение нескольких дней из новостей, 22% интересуются изменением ставки лишь при необходимости оформить кредит, вклад или ипотеку, а 17% не следят за решениями регулятора.
Чаще всего изменение ключевой ставки отражается на финансовом поведении россиян через кредиты. Такой ответ дали 38% респондентов. Еще 26% отметили, что обращают внимание прежде всего на доходность вкладов. Для 17% главным последствием становятся изменения условий по ипотеке, 11% связывают изменение ставки с ростом или снижением ежемесячных платежей по действующим кредитам, а 8% сообщили, что не ощущают влияния решений Банка России на личные финансы.
После новостей об изменении ключевой ставки 36% опрошенных начинают сравнивать условия вкладов и накопительных счетов. Еще 24% проверяют условия по кредитам и ипотеке, 17% откладывают крупные покупки до появления большей определенности, 13% следят за комментариями финансовых экспертов, а 10% не предпринимают никаких действий. При этом 46% участников опроса считают, что изменение ключевой ставки сильнее всего отражается на стоимости кредитов. Еще 24% связывают ее прежде всего с доходностью вкладов, 14% считают главным последствием изменение ситуации на рынке недвижимости, 9% ожидают влияния на стоимость товаров и услуг, а 7% затруднились назвать конкретные последствия.
Кроме того, 43% участников исследования признались, что после повышения или снижения ключевой ставки меняли свои финансовые планы. Еще 57% сообщили, что предпочитают придерживаться выбранной стратегии независимо от решений Банка России.
Данные опроса.
В опросе приняло участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проведенного в июле 2026 года в преддверии очередного заседания Банка России по ключевой ставке.