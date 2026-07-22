«Выберу.ру»: 41% россиян осознали изменение ключевой ставки после пересмотра кредитных

После новостей об изменении ключевой ставки 36% опрошенных начинают сравнивать условия вкладов и накопительных счетов. Еще 24% проверяют условия по кредитам и ипотеке, 17% откладывают крупные покупки до появления большей определенности, 13% следят за комментариями финансовых экспертов, а 10% не предпринимают никаких действий. При этом 46% участников опроса считают, что изменение ключевой ставки сильнее всего отражается на стоимости кредитов. Еще 24% связывают ее прежде всего с доходностью вкладов, 14% считают главным последствием изменение ситуации на рынке недвижимости, 9% ожидают влияния на стоимость товаров и услуг, а 7% затруднились назвать конкретные последствия.