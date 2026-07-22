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Экономисты спрогнозировали решение ЦБ РФ по процентной ставке 24 июля

Консенсус-прогноз: ЦБ может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25%

Источник: Комсомольская правда

На заседании ЦБ РФ 24 июля, скорее всего, Совет директор сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых. Такой прогноз дали 18 из 22 опрошенных ТАСС участников рынка.

По мнению экспертов, в настоящее время возможности для продолжения смягчения ДКП сузилось. Причиной тому послужили ускорение инфляции на фоне роста цен на топливо, рост инфляционных ожиданий, а также более мягкой бюджетной политики и динамики денежной массы.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что Снижение ключевой ставки Банком России на заседании 24 июля до 14% не принесет существенного улучшения экономической ситуации.

По мнению депутата, реальная инфляция в стране значительно выше официальной и составляет 12−13%, что должно стать ориентиром для ЦБ. Ключевая ставка должна быть хотя бы на уровне официальной инфляции, то есть 5−6%.

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