Экономисты спрогнозировали решение ЦБ РФ по процентной ставке 24 июля

На заседании ЦБ РФ 24 июля, скорее всего, Совет директор сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых. Такой прогноз дали 18 из 22 опрошенных ТАСС участников рынка.
По мнению экспертов, в настоящее время возможности для продолжения смягчения ДКП сузилось. Причиной тому послужили ускорение инфляции на фоне роста цен на топливо, рост инфляционных ожиданий, а также более мягкой бюджетной политики и динамики денежной массы.
Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что Снижение ключевой ставки Банком России на заседании 24 июля до 14% не принесет существенного улучшения экономической ситуации.
По мнению депутата, реальная инфляция в стране значительно выше официальной и составляет 12−13%, что должно стать ориентиром для ЦБ. Ключевая ставка должна быть хотя бы на уровне официальной инфляции, то есть 5−6%.