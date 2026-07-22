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Как в Уфе идёт ремонт дома, в который попал беспилотник

В Уфе в доме № 54 по улице Гафури продолжается ремонт квартир, пострадавших от БПЛА 2 апреля. О ходе работ сообщил глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Сейчас в помещениях работают строители: в поврежденных квартирах проводится демонтаж штукатурки и отделка стен. Проведена замена стояков водоснабжения, демонтирована разрушенная плита между этажами. Работают электрики.

На внеочередном заседании Горсовета Уфы депутаты рассмотрели вопрос установления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов. Порядок предоставления выплат администрация города разработает до 1 августа 2026 года, — напомнил Олег Котов.

В доме по ул. Гафури пострадали три квартиры и нежилое помещение. Средства на их ремонт выделила мэрия. Прежде всего подрядчик восстановит коммунальные сети. Предстоит восстановить конструкцию здания. После ремонта квартиры сдадут владельцам в предчистовой отделке, планируется сделать это к концу сентября.

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