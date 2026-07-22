Российско-Китайский форум в Хабаровске объединит 3 тысячи участников

Хабаровск вновь примет гостей из-за рубежа с 4 по 6 сентября — краевая столица станет площадкой для проведения II Российско-Китайского форума. Программой события предусмотрены более 40 площадок, в числе которых деловые встречи, а также спортивные и культурные мероприятия. Участниками РКФ-2026 станут более 3 тысяч представителей бизнеса, власти и креативных индустрий России и КНР, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этом году форум пройдет под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». В ходе деловых встреч эксперты и участники обсудят насущные вопросы: реализацию совместных проектов, связанных с промышленной кооперацией, развитием транспортных коридоров, экспортными поставками и другими сферами.
Отдельные сессии посвятят применению возобновляемых источников энергии, охране окружающей среды, подготовке кадров и прорывным решениям в сфере медицинской диагностики.
Одними из главных событий РКФ-2026 станут заседание рабочей группы по совместному освоению Большого Уссурийского острова и окружное совещание, в центре обсуждения которого окажется реализация президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
— Российско-Китайский форум — это пространство, где экономика, культура, наука и молодежные инициативы не идут параллельно, а усиливают друг друга. В этом году обсудим не только условия для резидентов, но и сценарии того, как Большой Уссурийский станет местом живого диалога между жителями наших стран. Программа форума продумана так, чтобы каждый участник нашел свою точку роста: предприниматель — площадку для переговоров и мер поддержки, представитель вуза — возможности для партнерств и запуска совместных образовательных программ, молодой автор — шанс представить свои идеи и найти первых единомышленников, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Ключевые вопросы озвучат на пленарном заседании «Российско-китайское сотрудничество: вместе к устойчивому развитию и процветанию», где обсуждение развернется вокруг стратегического партнерства стран и определения потенциальных и новых направлений сотрудничества.
— Оглядываясь на итоги первого Российско-Китайского форума, состоявшегося в мае прошлого года, можно отметить высокую активность участников с обеих сторон. Подготовка к нынешнему форуму уже идет полным ходом. Это ярко свидетельствует о том, какие искренние усилия и дальновидность проявляет правительство Хабаровского края, реализуя важные договоренности глав двух государств и стремясь вывести сотрудничество с китайскими провинциями на новую ступень, — подчеркнул генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.
Большое внимание уделят вопросам развития туризма в контексте продления двустороннего безвизового режима, в числе которых, например, оказалось продвижение турпродуктов.
— Китай является стратегическим партнером России. Мы видим перспективы реализации совместных проектов в сфере технологий и развития высокотехнологичных производств, международной торговли, инвестиций. Но сейчас на первое место выходит не только усиление экономического партнерства, а развитие добрососедства, интенсификация культурного обмена и общественных связей, — сказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Форумом предусмотрены также спортивная и культурная программы. На площадках РКФ-2026 пройдут творческие и гастрономические мероприятия, а также музыкальные и театральные постановки. Кроме того, команды из России и Китая проведут товарищеский матч. Второй год подряд в рамках международного события организуют парусную регату «Фуюань — Хабаровск».
Инициатором проведения Российско-Китайского в Хабаровске выступили губернатор Дмитрий Демешин и правительство края. Оператором выступил Росконгресс.