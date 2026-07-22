Российско-Китайский форум в Хабаровске объединит 3 тысячи участников

— Российско-Китайский форум — это пространство, где экономика, культура, наука и молодежные инициативы не идут параллельно, а усиливают друг друга. В этом году обсудим не только условия для резидентов, но и сценарии того, как Большой Уссурийский станет местом живого диалога между жителями наших стран. Программа форума продумана так, чтобы каждый участник нашел свою точку роста: предприниматель — площадку для переговоров и мер поддержки, представитель вуза — возможности для партнерств и запуска совместных образовательных программ, молодой автор — шанс представить свои идеи и найти первых единомышленников, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.