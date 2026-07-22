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В России призвали закрыть МФО: что должно прийти им на смену

В Госдуме хотят закрыть МФО и заменить их госсистемой микрокредитования.

Источник: Комсомольская правда

Вместо микрофинансовых организаций в России нужно создать государственную систему микрокредитования на базе банков с госучастием. Это позволило бы россиянам рефинансировать кредиты под разумные два-три процента годовых. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Государство должно ликвидировать МФО и коллекторов как класс и создать государственную программу микрокредитования на базе банков с госучастием. Это позволит людям рефинансировать кредиты под разумные 2−3% годовых», — сказал Миронов.

Политик обратил внимание, что в последние годы на фоне падения доходов граждан, у них растет задолженность перед МФО. Потому в стране необходимо ввести доступное государственное кредитование.

Напомним, три год назад Сергей Миронов также призывал ликвидировать МФО в России. Он отмечал, что 15 миллионов россиян живут в долг перед кредитными и микрофинансовыми организациями.

С 1 июля в России вступили в силу новые правила предоставления микрозаймов, направленные на усиление защиты прав клиентов микрофинансовых организаций.

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