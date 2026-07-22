Нижегородским аграриям хотят разрешить заправляться на АЗС без очереди

В Нижегородской области удалось добиться стабилизации ситуации с обеспечением сельхозпредприятий дизельным топливом. Об этом сообщили в «Коммерсантъ‑Приволжье» со ссылкой на выступление заместителя министра сельского хозяйства Олега Григорьева на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по развитию сельских территорий.
Ранее контроль и анализ каждой заявки на топливо осуществляли органы власти, теперь же механизм поставок перестроен — основная работа ведётся через специализированные компании.
Для проведения уборочной кампании аграрному сектору региона требуется порядка 31,5 тысячи тонн дизельного топлива и 6 тысяч тонн бензина марки АИ‑92. Чтобы закрыть потребность, власти заключили соглашение с компанией «Ликард» (дочерней структурой ЛУКОЙЛа), а также наладили поставки через операторов‑трейдеров.
По данным на 21 июля, аграрии получили 5,5 тысячи тонн дизеля из 9,5 тысячи тонн, запланированных к отгрузке в текущем месяце.
При этом с поставками бензина АИ‑92 сохраняются трудности: на данный момент их приостановили. Несмотря на ранее увеличенные лимиты по топливным картам для сельхозпредприятий, имеющихся мощностей недостаточно для покрытия спроса.
В министерстве ведут переговоры о возобновлении поставок по мелкооптовой схеме. На рассмотрении находится порядка 60 заявок на 450 тонн бензина — эта потребность обозначена как приоритетная, подчеркнул Григорьев.
В качестве дополнительной меры поддержки рассматривается возможность включения сельхозпроизводителей в «белые списки»: это позволит аграриям получать топливо на АЗС без очереди — по аналогии с экстренными службами Нижегородской области.
Ранее полиция разъяснила отмену штрафов нижегородцам за стоянку в очереди на АЗС.