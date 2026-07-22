Энергетики представили большую семейную площадку на юбилее Зеленогорска

«Сегодня наш город отмечает значимую дату — 70-летний юбилей. К этому дню мы шли долго и основательно. Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принял участие в подготовке праздника: учреждениям культуры, спорта и образования, некоммерческим организациям, промышленным предприятиям. Все вложили силы, душу и время, чтобы сделать город нарядным, а праздник незабываемым. Сегодня на улицах царит особая атмосфера единства и гордости за родной Зеленогорск. Этот юбилей — заслуга каждого жителя города», — отметил глава ЗАТО г. Зеленогорск Вадим Терентьев.