Энергетики представили большую семейную площадку на юбилее Зеленогорска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирская генерирующая компания организовала большую семейную площадку на праздновании 70-летия Зеленогорска. Юбилей в этом году отмечает и расположенная в городе Красноярская ГРЭС-2: станции, которая обеспечивает жителей электрической и тепловой энергией, исполнилось 65 лет.
Праздничная программа Дня города открылась концертом. Одновременно с ним для жителей начали работу интерактивные площадки предприятий Зеленогорска. Самая большая локация, которую организовала СГК объединила безопасность, творчество, научные эксперименты, активный отдых и знакомство с энергетикой.
Одной из зон стала «Академия безопасности». Сюда выстроилась очередь из взрослых и детей. Сотрудники СГК в игровой форме показали детям, как правильно пользоваться огнетушителем, действовать в экстренной ситуации и оказывать первую помощь. Увлекательные задания проходили с использованием манекена и помогли участникам освоить навыки, которые могут пригодиться в повседневной жизни.
На другой площадке юные зеленогорцы смогли почувствовать себя строителями и энергетиками. Под руководством ведущего они собрали из огромных кубиков собственную электростанцию. Дети и родители вместе превратили гигантскую раскраску с видами Зеленогорска в цветное панно, добавив юбилейному городу ярких красок и оставив свой штрих на общей картине.
Одной из самых востребованных активностей праздника стал музыкальный аттракцион, на котором велосипеды превратились в инструменты, а участники все вместе превращали энергию движения — в музыку.
Точкой притяжения для гостей праздника было и научно-практическое шоу от Музея энергетики Красноярского края, созданного при поддержке Сибирской генерирующей компании. С помощью зрелищных экспериментов ведущие простым языком рассказали о законах физики и показали, как рождается энергия, благодаря которой в домах жителей Зеленогорска есть свет и тепло.
«Сегодня наш город отмечает значимую дату — 70-летний юбилей. К этому дню мы шли долго и основательно. Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принял участие в подготовке праздника: учреждениям культуры, спорта и образования, некоммерческим организациям, промышленным предприятиям. Все вложили силы, душу и время, чтобы сделать город нарядным, а праздник незабываемым. Сегодня на улицах царит особая атмосфера единства и гордости за родной Зеленогорск. Этот юбилей — заслуга каждого жителя города», — отметил глава ЗАТО г. Зеленогорск Вадим Терентьев.
Истории Зеленогорска и Красноярской ГРЭС-2 неразрывно связаны. На протяжении 65 лет станция обеспечивает энергией жилые дома, предприятия и социальные объекты. ГРЭС развивалась вместе с городом и продолжает обновлять производственные мощности.
В 2025 году на станции началась масштабная замена газоочистного оборудования. Модернизация направлена на повышение эффективности очистки дымовых газов и снижение воздействия предприятия на окружающую среду.
«В этом году у Зеленогорска и Красноярской ГРЭС-2 двойной юбилей: городу исполняется 70 лет, станции — 65. Все эти годы мы прошли вместе. ГРЭС стабильно обеспечивает жителей светом и теплом, обновляет оборудование и внедряет современные экологические решения. К общему большому празднику мы подготовили площадку, где дети и взрослые смогли интересно провести время, узнать больше об энергетике и получить полезные навыки», — сказал главный инженер Красноярской ГРЭС-2 (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Сергей Нестратенко.