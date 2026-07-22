Новую технику и оборудование получили донские лесничества

В подведомственные министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области учреждения ГАУ РО «Лес» передана новая техника и оборудование. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» для работ по лесовосстановлению приобретено восемь тракторов МТЗ-82.1, а также лесохозяйственная техника: культиваторы, сеялки, скобы, фрезы, рыхлители, катки, мульчирователи, бороны.
— Техника и оборудование позволят подведомственным учреждениям выполнять мероприятия по воспроизводству лесов в полном объёме, добиваться поставленных целей и задач на благо донских лесов, — подчеркнул Сергей Бодряков.
На создание и модернизацию питомнических хозяйств из средств федерального бюджета выделено 14,95 млн рублей для приобретения 12 позиций техники и оборудования.
Также в 2026 году на средства федерального бюджета приобретены две пожарные автоцистерны, ведётся подготовка технических заданий на закупку снаряжения и экипировки пожарных для тушения и предотвращения лесных пожаров на территории государственного лесного фонда.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.