Хорошая новость для туристов: на границе Казахстана и Кыргызстана продлили часы работы КПП

Известно, что решение принято совместно с казахстанской стороной в связи с увеличением пассажиропотока в разгар летнего туристического сезона:
«С 21 июля по 31 августа 2026 года пункт пропуска будет работать ежедневно с 08:00 до 21:00 по бишкекскому времени».
В пограничной службе отметили, что продленный график позволит создать более комфортные условия для пересечения государственной границы в период повышенного спроса.
Международный автомобильный пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» расположен в Тюпском районе Иссык-Кульской области и предназначен для пропуска граждан и транспортных средств через кыргызско-казахстанскую границу.
10 июля 2026 года стало известно, что два пункта пропуска на границе с Узбекистаном будут работать круглосуточно. Об этом можно узнать по этой ссылке.