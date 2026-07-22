О восстановлении горячего водоснабжения в городе

Отключение горячего водоснабжения на время испытаний — объективная необходимость, поскольку давление воды в магистральных сетях в период опрессовки кратно больше, которое могут выдержать системы отопления жилого дома. Тепловые сети центральной части города имеют наибольший срок эксплуатации, в результате чего количество выявленных дефектов выше, чем в западной и северной частях города при аналогичных испытаниях.