О восстановлении горячего водоснабжения в городе

В Ростове-на-Дону завершился 3-й этап гидравлических испытаний тепловых сетей ООО «Ростовские тепловые сети». Проверка сетей повышенным давлением воды проводилась в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах города.
В ходе испытаний выявляются и ремонтируются ненадежные участки теплосетей для минимизации количества отключений отопления в зимний период.
Гидравлические испытания — это ежегодная обязательная процедура, которая продиктована требованиями правил подготовки к отопительному сезону.
Отключение горячего водоснабжения на время испытаний — объективная необходимость, поскольку давление воды в магистральных сетях в период опрессовки кратно больше, которое могут выдержать системы отопления жилого дома. Тепловые сети центральной части города имеют наибольший срок эксплуатации, в результате чего количество выявленных дефектов выше, чем в западной и северной частях города при аналогичных испытаниях.
На данный момент все работы по гидравлической опрессовке завершены.
Однако в ходе заполнения системы теплоснабжения выявлены участки теплотрасс, где необходимо выполнить дополнительные работы на трубопроводах. На этих участках работают ремонтные бригады и специализированная техника. Одновременно с ООО «Ростовские тепловые сети» в усиленном режиме АО «Теплокоммунэнерго» ведется работа по устранению дефектов на тепловых вводах многоквартирных домов.
Ресурсоснабжающим организациям поставлена задача ускорить темпы работ и при необходимости сформировать дополнительные аварийные бригады.
Устранить возникшие дефекты на теплосетях и восстановить горячее водоснабжение в центральной части города запланировано до 3 августа.
За нарушение сроков восстановления горячего водоснабжения Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону направлены обращения в прокуратуру города о проведении проверки и принятии мер в соответствии с действующим законодательством.
Отметим, что плановая проверка и ремонт сетей летом — это не пустая формальность, а необходимая профилактика, которая позволяет системе теплоснабжения стабильно работать в зимних условиях, минимизируя риски продолжительного отключения отопления. Только в летний период возможно безопасно проводить масштабные ремонтные работы.
Приносим жителям города искренние извинения за доставленные неудобства. В настоящее время делается все необходимое, чтобы горячая вода как можно быстрее вернулась в дома ростовчан.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.