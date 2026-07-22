Закон о поддержке ответственного бизнеса приняли в Приморье

Успешный бизнес — это не только экономические показатели. Всё больше приморских компаний помогают школам и детским садам, поддерживают социальные проекты, участвуют в благоустройстве территорий, создают комфортные условия для своих сотрудников. Новый закон позволит отметить такие предприятия и станет дополнительным стимулом для развития ответственного бизнеса в Приморье.