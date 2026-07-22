Закон о поддержке ответственного бизнеса приняли в Приморье

Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли сразу в трёх чтениях закон, который вводит в регионе статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Новая мера позволит компаниям, соблюдающим принципы социальной и экологической ответственности, претендовать на дополнительные меры государственной поддержки, сообщила пресс-службакраевого правительства.
Успешный бизнес — это не только экономические показатели. Всё больше приморских компаний помогают школам и детским садам, поддерживают социальные проекты, участвуют в благоустройстве территорий, создают комфортные условия для своих сотрудников. Новый закон позволит отметить такие предприятия и станет дополнительным стимулом для развития ответственного бизнеса в Приморье.
Получить новый статус смогут предприятия, соответствующие требованиям национального рейтинга деловой репутации бизнеса. При оценке будут учитывать не только финансовые показатели, но и отношение работодателя к сотрудникам, участие в социальных и экологических проектах, а также соблюдение принципов ответственного ведения бизнеса. Компании, прошедшие оценку, включат в региональный реестр ответственного бизнеса.
Предприятия, получившие новый статус, смогут рассчитывать на консультационное сопровождение, содействие в реализации инвестиционных проектов, помощь при участии в выставках, а также продвижение лучших корпоративных практик на региональном уровне.
В министерстве экономического развития края отметили, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и не повлечёт финансовой нагрузки для предпринимателей. По мнению разработчиков, документ станет ещё одним механизмом поддержки добросовестных компаний и будет способствовать развитию ответственного предпринимательства в регионе.
Ранее ИА primaMedia сообщало, что по словам исполняющей обязанности министра экономического развития Приморья Евгении Чавкиной, экономика региона продолжает расти. Многие показатели уже превзошли прогнозы, сделанные в начале года. Увеличиваются объёмы промышленного производства, грузопереработки и розничной торговли. торговли и банковских вкладов, а уровень безработицы остаётся одним из самых низких — 2,3%.