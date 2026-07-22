Проект финансирования правительства США одобрили в Палате представителей

Документ поддержали 220 конгрессменов, против выступили 205 членов палаты.
Шесть демократов присоединились к 213 республиканцам, проголосовавшим за законопроект. При этом только один республиканец высказался против.
Теперь документ направляется в Сенат. Как отмечает The Hill, его принятие «сопряжено с большими трудностями из-за порога в 60 голосов и потенциального противодействия демократов».
Финансовый год в США стартует 1 октября и завершается 30 сентября. Именно этот период становится основой для планирования работы всех федеральных ведомств.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года.