Проект финансирования правительства США одобрили в Палате представителей

Палата представителей США одобрила законопроект, который позволит сохранить финансирование федеральных ведомств на текущем уровне до 4 декабря. Это решение помогает избежать шатдауна до конца финансового года, который наступает в преддверии промежуточных выборов, сообщают американские СМИ.