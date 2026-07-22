Посол рассказал об убытках Чили из-за сокращения сотрудничества с Россией

Он напомнил слова бывшего чилийского президента Себастьяна Пиньеры, который отмечал, что разрушать что-либо гораздо проще, чем построить. Посол подчеркнул, что это тот «месседж», который российская сторона последовательно доводит в контактах с Чили. Белинский подчеркнул, что чем больше предложений на столе, тем лучше условия, и не только для экспорта или разработки лития, но и для других товаров.