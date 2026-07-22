Посол рассказал об убытках Чили из-за сокращения сотрудничества с Россией

Объем чилийского экспорта в Россию сократился в три раза с начала военной операции на Украине, Сантьяго несет немалые убытки. Об этом «Известиям» заявил посол России в Чили Владимир Белинский.
«Эта ситуация, безусловно, требует переосмысления в плане вывода двусторонних связей из того тупика, в котором сама же чилийская сторона несет немалые убытки: ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в $1 млрд практически втрое. Рассчитываем на то, что в Сантьяго преобладают прагматизм и здравый смысл, чтобы как минимум выйти за рамки идеологем», — сказал Белинский.
В 2019 году товарооборот России и Чили превысил $1 млрд. Большая его часть пришлась на чилийский экспорт в Россию (около $928 млн).
Он напомнил слова бывшего чилийского президента Себастьяна Пиньеры, который отмечал, что разрушать что-либо гораздо проще, чем построить. Посол подчеркнул, что это тот «месседж», который российская сторона последовательно доводит в контактах с Чили. Белинский подчеркнул, что чем больше предложений на столе, тем лучше условия, и не только для экспорта или разработки лития, но и для других товаров.
«Двери России открыты на всех направлениях сотрудничества, которые представляют взаимный интерес, мяч сейчас находится на чилийской стороне поля», — заключил дипломат.
Сотрудничество Москвы и Сантьяго сократилось после начала военной операции. Так, в апреле 2022-го Чили вместе с Аргентиной приостановили поставки литиевой руды в Россию.
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