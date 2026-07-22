ОмГТУ получит 93 миллиона рублей на зарплаты и инфраструктуру

Омский государственный технический университет получит дополнительное федеральное финансирование в размере 93,288 миллиона рублей. Средства предназначены для выполнения государственного задания, в том числе показателей по оплате труда сотрудников вуза. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ОмГТУ.
«Включение ОмГТУ в число получателей дополнительного финансирования — результат системной работы коллектива университета. Вуз последовательно наращивает присутствие в ключевых проектах Минобрнауки России, что позволяет привлекать значительные средства на развитие образовательной и научно-исследовательской инфраструктуры», — отметил ректор ОмГТУ Павел Корчагин.
По его словам, финансирование позволит университету развивать инфраструктуру, укреплять партнёрские связи и создавать современные условия для обучения студентов и проведения исследований.
Государственное задание включает перечень образовательных и научных услуг, которые университет должен оказывать за счёт федерального бюджета. В их числе — подготовка специалистов по определённым направлениям, проведение исследований и развитие материально-технической базы вуза.