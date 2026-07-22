ОмГТУ получит 93 миллиона рублей на зарплаты и инфраструктуру

Омский государственный технический университет получит дополнительное федеральное финансирование в размере 93,288 миллиона рублей. Средства предназначены для выполнения государственного задания, в том числе показателей по оплате труда сотрудников вуза. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ОмГТУ.