Промышленный центр появится на базе Хабаровского судостроительного завода

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в интервью для издания «Аргументы и факты» рассказал о развитии судостроения в регионе. Так, после трехлетнего простоя активную работу ведет ХСЗ, на базе которого сейчас создают современный промышленный центр, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Промышленный центр объединит сразу несколько направлений деятельности завода: судостроение, судоремонт и металлообработку. В перспективе сюда войдет и машиностроение.
— Современная промышленность уже не может работать по принципам прошлого века, когда предприятие существовало обособленно и выполняло полный цикл производства самостоятельно. Сегодня гораздо эффективнее создавать производственные кластеры, где несколько предприятий, обладая разными компетенциями, работают как единая система, — сказал Дмитрий Демешин.
Глава региона обратил внимание и на Амурский судостроительный завод, который на данный момент обеспечен заказами на многие годы. Специалисты здесь строят спасательные суда и выполняют ряд других государственных заданий.
Основной задачей развития как Амурского, так и Хабаровского заводов стало эффективное использование производственных мощностей и квалификации специалистов. Такой подход поможет исключить простой оборудования и даст возможность специалистам участвовать сразу в нескольких проектах.
— Именно такая модель позволяет быстрее внедрять новые технологии, создавать современные производства и повышать эффективность экономики, — добавил губернатор.
Кроме того, в регионе развивают новые направления судостроения. На рассмотрении находится вопрос создания современных пассажирских электросудов для Амура. Предполагается, что новый транспорт поспособствует развитию внутреннего туризма и улучшению качества жизни жителей региона.
— Мы наглядно видим, насколько востребованы современные скоростные суда. Новое судно, построенное на хабаровской верфи, уже обслуживает маршрут Хабаровск — Фуюань. Оно показало высокую эффективность, а также оказалось быстрее, комфортнее и современнее многих зарубежных аналогов. Именно такие проекты должны становиться визитной карточкой региона, — заключил Дмитрий Демешин.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о выходе теплохода «70 лет Победы» на маршрут Хабаровск — Фуюань после ремонта.