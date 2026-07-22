Промышленный центр появится на базе Хабаровского судостроительного завода

— Современная промышленность уже не может работать по принципам прошлого века, когда предприятие существовало обособленно и выполняло полный цикл производства самостоятельно. Сегодня гораздо эффективнее создавать производственные кластеры, где несколько предприятий, обладая разными компетенциями, работают как единая система, — сказал Дмитрий Демешин.