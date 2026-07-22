В Новосибирске запустили производство пропеллеров для боевых беспилотников

В Новосибирске запустили серийный выпуск пропеллеров размером 14 на 10 дюймов для беспилотников самолётного типа, в том числе боевых аппаратов линейки «Молния». Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.
Изделие выполнено из отечественного стеклонаполненного пластика. Производственные мощности позволяют выпускать 50 тысяч пропеллеров ежемесячно, максимальная пиковая производительность — до полумиллиона экземпляров в месяц.
В разработке участвовали ветераны специальной военной операции. Они предложили ряд изменений в конструкции, опираясь на опыт применения беспилотников в боевых условиях.
Новые пропеллеры уже начали поступать в российские подразделения. Учебные центры и войсковые части могут закупать изделия через специализированную торговую площадку для военных.
Работа над конструкцией продолжается. Специалисты проводят дополнительные испытания, в том числе планируют проверить изделия в аэродинамической трубе.