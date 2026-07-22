В Новосибирске запустили производство пропеллеров для боевых беспилотников

В Новосибирске запустили серийный выпуск пропеллеров размером 14 на 10 дюймов для беспилотников самолётного типа, в том числе боевых аппаратов линейки «Молния». Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.