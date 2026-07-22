Спрос на новостройки и вторичное жилье в Нижегородской области вырос за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года в регионе зарегистрировали 4170 договоров участия в долевом строительстве. Это на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было оформлено 3613 таких соглашений. Только в июне Росреестр зарегистрировал 767 договоров, что на 14% превышает показатель июня 2025 года.