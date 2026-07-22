Глава Пентагона раскрыл расходы США на войну с Ираном

Хегсет предупредил: если дополнительные деньги не поступят, Пентагону придется сократить подготовку военнослужащих. Он также призвал утвердить бюджет ведомства на 2027 год в размере 1,5 триллиона долларов. По его словам, это необходимо, чтобы сохранить превосходство страны в военном плане.