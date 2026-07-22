Глава Пентагона раскрыл расходы США на войну с Ираном

Как уточнил министр, в эту сумму входят как уже потраченные средства, так и прогнозируемые расходы до конца финансового года — 30 сентября.
В Пентагоне не стали раскрывать методику подсчета. Месяцем ранее администрация Дональда Трампа запросила у законодателей почти 90 миллиардов долларов дополнительного финансирования. Основная часть этих средств, как отмечается, связана именно с текущим конфликтом.
Запрос вызвал резкую реакцию со стороны демократов. Сенатор Пэтти Мюррей заявила, что президент США «угрожает эскалацией и очередной бесконечной войной». Ее коллега Кирстен Джиллибранд обвинила администрацию в противоречивых заявлениях о том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке.
Хегсет предупредил: если дополнительные деньги не поступят, Пентагону придется сократить подготовку военнослужащих. Он также призвал утвердить бюджет ведомства на 2027 год в размере 1,5 триллиона долларов. По его словам, это необходимо, чтобы сохранить превосходство страны в военном плане.
Конфликт на Ближнем Востоке бьет по карману Пентагона: генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов, заявил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке создает серьезную нагрузку на бюджет военного ведомства. По его словам, дефицит поступлений может осложнить техническое обслуживание и разработку новых вооружений.