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Глава Пентагона раскрыл расходы США на войну с Ираном

Военная операция США против Ирана обошлась американскому бюджету в 37,5 миллиарда долларов. Такую цифру озвучил глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления в конгрессе. Его слова передает агентство Reuters.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как уточнил министр, в эту сумму входят как уже потраченные средства, так и прогнозируемые расходы до конца финансового года — 30 сентября.

В Пентагоне не стали раскрывать методику подсчета. Месяцем ранее администрация Дональда Трампа запросила у законодателей почти 90 миллиардов долларов дополнительного финансирования. Основная часть этих средств, как отмечается, связана именно с текущим конфликтом.

Запрос вызвал резкую реакцию со стороны демократов. Сенатор Пэтти Мюррей заявила, что президент США «угрожает эскалацией и очередной бесконечной войной». Ее коллега Кирстен Джиллибранд обвинила администрацию в противоречивых заявлениях о том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке.

Хегсет предупредил: если дополнительные деньги не поступят, Пентагону придется сократить подготовку военнослужащих. Он также призвал утвердить бюджет ведомства на 2027 год в размере 1,5 триллиона долларов. По его словам, это необходимо, чтобы сохранить превосходство страны в военном плане.

Конфликт на Ближнем Востоке бьет по карману Пентагона: генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов, заявил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке создает серьезную нагрузку на бюджет военного ведомства. По его словам, дефицит поступлений может осложнить техническое обслуживание и разработку новых вооружений.

Тем временем США и Иран продолжают обмениваться ударами после срыва перемирия. 22 июля американские военные провели 11 волну атак по иранской территории.

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