Глава РСПП рассказал о «ценовом шоке» на рынке топлива

В конце июня президент Владимир Путин также потребовал принять меры для стабилизации рынка, отметив, что автомобилисты и бизнес по-прежнему сталкиваются с очередями на АЗС и нехваткой отдельных марок бензина. Позже он заявил, что ситуация с нефтепродуктами постепенно будет выправляться. Вице-премьер Александр Новак сначала сообщил о частичной стабилизации рынка, а 21 июля заявил, что принятые правительством меры уже дают результат: в регионах снимаются ограничения, увеличивается число работающих заправок и сокращаются очереди.