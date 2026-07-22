Глава РСПП рассказал о «ценовом шоке» на рынке топлива

Обстановка на рынке топлива стабилизировалась, однако ценовой шок оказался достаточно сильным. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.
«Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время», — сказал он.
Как отметил Шохин, Банк России может учесть этот фактор при принятии решения по ключевой ставке на заседании совета директоров 24 июля. Глава РСПП также указал, что регулятор может сохранить ставку без изменений из-за других факторов: роста расходов федерального бюджета и увеличения его дефицита.
В конце мая в ряде российских регионов начали вводить ограничения на продажу топлива из-за перебоев с поставками. Для стабилизации ситуации власти запретили экспорт нефтепродуктов, начали импорт топлива для внутреннего рынка, перенесли сроки ремонта НПЗ и увеличили объемы производства.
В конце июня президент Владимир Путин также потребовал принять меры для стабилизации рынка, отметив, что автомобилисты и бизнес по-прежнему сталкиваются с очередями на АЗС и нехваткой отдельных марок бензина. Позже он заявил, что ситуация с нефтепродуктами постепенно будет выправляться. Вице-премьер Александр Новак сначала сообщил о частичной стабилизации рынка, а 21 июля заявил, что принятые правительством меры уже дают результат: в регионах снимаются ограничения, увеличивается число работающих заправок и сокращаются очереди.
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