Гаражную амнистию продлили до 2031 года в Нижегородской области

Жители Нижегородской области, которые еще не успели узаконить свои гаражи и земельные участки под ними, получили дополнительное время. Государственная Дума приняла закон, продлевающий действие «гаражной амнистии» еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГД РФ.