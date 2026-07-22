РСПП: ситуация с топливом и дефицит бюджета могут заставить ЦБ сохранить ставку

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в некоторых регионах России продолжаются проблемы с топливом. По его словам, правительство активно обсуждает с нефтяными компаниями увеличение поставок нефтепродуктов. По его словам, меры, такие как запрет на экспорт, импорт и увеличение производства, уже дают результаты.