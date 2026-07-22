РСПП: ситуация с топливом и дефицит бюджета могут заставить ЦБ сохранить ставку

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) допускает, что Центробанк РФ воздержится от снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Главными аргументами регулятора могут стать последствия ценового шока на топливном рынке и растущий дефицит федерального бюджета. Такое заявление сделал глава РСПП Александр Шохин.
По его словам, ситуация с топливом стабилизировалась, однако экономика еще не оправилась полностью от потрясений:
«Мы понимаем аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае, если… будет принято решение не снижать ставку. Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным», — приводит его слова ТАСС.
Помимо топливного фактора, как полагает Шохин, давление на решения регулятора окажет бюджетная политика. Согласно актуальным данным, государственные расходы и дефицит казны продолжат расти.
«Расходы федерального бюджета и величина дефицита в 2026 году будут увеличиваться… Это как раз те факторы, которые могут негативно влиять на динамику снижения ставки», — добавил он.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в некоторых регионах России продолжаются проблемы с топливом. По его словам, правительство активно обсуждает с нефтяными компаниями увеличение поставок нефтепродуктов. По его словам, меры, такие как запрет на экспорт, импорт и увеличение производства, уже дают результаты.