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РСПП: ситуация с топливом и дефицит бюджета могут заставить ЦБ сохранить ставку

В РСПП рассказали, что может повлиять на сохранение ключевой ставки.

Источник: Комсомольская правда

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) допускает, что Центробанк РФ воздержится от снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Главными аргументами регулятора могут стать последствия ценового шока на топливном рынке и растущий дефицит федерального бюджета. Такое заявление сделал глава РСПП Александр Шохин.

По его словам, ситуация с топливом стабилизировалась, однако экономика еще не оправилась полностью от потрясений:

«Мы понимаем аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае, если… будет принято решение не снижать ставку. Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным», — приводит его слова ТАСС.

Помимо топливного фактора, как полагает Шохин, давление на решения регулятора окажет бюджетная политика. Согласно актуальным данным, государственные расходы и дефицит казны продолжат расти.

«Расходы федерального бюджета и величина дефицита в 2026 году будут увеличиваться… Это как раз те факторы, которые могут негативно влиять на динамику снижения ставки», — добавил он.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в некоторых регионах России продолжаются проблемы с топливом. По его словам, правительство активно обсуждает с нефтяными компаниями увеличение поставок нефтепродуктов. По его словам, меры, такие как запрет на экспорт, импорт и увеличение производства, уже дают результаты.

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Биография Александра Шохина
Александр Шохин — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист и многолетний глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2026 году стало известно, что политик станет бизнес-омбудсменом: собрали главное из его биографии.
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