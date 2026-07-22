Тарифы на электроэнергию в Алматы и области планируют повысить с 20 августа

Известно, что филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» — «Энергосбыт» направил на согласование в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий проект новой предельной цены на электроэнергию.
Если его одобрят, изменения вступят в силу с 20 августа 2026 года.
Так, предлагается установить предельный тариф в размере 39,36 тенге за 1 кВт·ч без учета НДС.
«Необходимость пересмотра тарифа связана с увеличением стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика — ТОО “Расчетно-финансовый центр по ВИЭ”. С 15 июля цена выросла с 13 до 16 тенге за кВт·ч, то есть примерно на 23%», — пояснили в компании корреспонденту Zakon.kz.
При этом в компании подчеркнули, что проект тарифа пока не является окончательным.
Итоговый размер предельной цены будет определен после проведения экспертизы и согласования со стороны Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы.