Тарифы на электроэнергию в Алматы и области планируют повысить с 20 августа

«Необходимость пересмотра тарифа связана с увеличением стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика — ТОО “Расчетно-финансовый центр по ВИЭ”. С 15 июля цена выросла с 13 до 16 тенге за кВт·ч, то есть примерно на 23%», — пояснили в компании корреспонденту Zakon.kz.