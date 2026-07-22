Шохин заявил о риске «осенних банкротств» при отказе ЦБ снижать ключевую ставку

В особо уязвимом положении, по словам Александра Шохина, находятся импортозамещающие проекты. Это связано как с активными инвестициями в предыдущие годы, так и с отсутствием заказов на готовую продукцию. Внутренний спрос остается низким из-за дорогих кредитов, а на внешние рынки компании не пускают иностранные конкуренты, пояснил господин Шохин.