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Lada на двух топливах пошла в народ: Россияне разобрали машины с необычной опцией

АвтоВАЗ зафиксировал рост интереса к битопливным автомобилям Lada. Сроки поставки таких машин сейчас достигают одного месяца. Об этом RG.ru сообщили в пресс-службе компании.

Спрос на битопливные версии моделей марки в настоящее время находится на высоком уровне. Ожидание поставки таких машин может занимать до одного месяца. Приобрести автомобили можно через дилерскую сеть Lada Business. В компании уточнили, что сеть насчитывает почти 100 шоурумов по всей России.

Битопливные автомобили — это транспортные средства, оснащённые двумя независимыми системами питания. Они могут работать как на традиционном жидком топливе (бензин или дизель), так и на альтернативном газообразном горючем.

Чаще всего в качестве второго топлива используется сжатый природный газ (метан) или сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан). В России наиболее распространены заводские версии Lada Vesta CNG и Largus CNG. Главная цель таких машин — экономия: метан стоит значительно дешевле бензина, а суммарный запас хода увеличивается почти вдвое.

Ранее АвтоВАЗ запустил серийное производство обновлённой версии внедорожника Lada Niva Legend. Модель получила новый двигатель, доработанные элементы шасси и кузова, а также обновлённые электронные системы. Производитель заявил об улучшениях в основных характеристиках автомобиля — от расхода топлива и управляемости до динамики и уровня пассивной безопасности.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.