Lada на двух топливах пошла в народ: Россияне разобрали машины с необычной опцией

Спрос на битопливные версии моделей марки в настоящее время находится на высоком уровне. Ожидание поставки таких машин может занимать до одного месяца. Приобрести автомобили можно через дилерскую сеть Lada Business. В компании уточнили, что сеть насчитывает почти 100 шоурумов по всей России.