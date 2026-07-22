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Свободную продажу топлива в Севастополе отменили

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе на заправках «АТАН» отменили свободную продажу топлива. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые севастопольцы! На заправках “АТАН” сегодня свободной продажи топлива не будет», — написал он в МАКС.

Накануне вечером губернатор сообщал, что в среду в свободной продаже будет один вид топлива — АИ-100 (40 литров), и что его можно приобрести без QR-кода.

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