Свободную продажу топлива в Севастополе отменили

«Уважаемые севастопольцы! На заправках “АТАН” сегодня свободной продажи топлива не будет», — написал он в МАКС.
Накануне вечером губернатор сообщал, что в среду в свободной продаже будет один вид топлива — АИ-100 (40 литров), и что его можно приобрести без QR-кода.
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