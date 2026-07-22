Новые направления развития промышленности формируют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае приступили к формированию новых направлений промышленного производства. В будущем они помогут создать современную региональную экосистему, состоящую из крупных производственных кластеров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Основной задачей властей является формирование в регионе сферы малотоннажной химии, производств композитных материалов, микроэлектроники, БПЛА и робототехники. В интервью изданию «Аргументы и факты» губернатор Дмитрий Демешин рассказал и о других планах.
— Хабаровский край был и остается одним из ключевых промышленных регионов Дальнего Востока. Достаточно посмотреть на цифры: почти четверть всей обрабатывающей промышленности Дальневосточного федерального округа сосредоточена именно здесь. Но сегодня наша задача заключается не только в сохранении существующих производств. Мы видим перспективы в создании новых высокотехнологичных производств, вокруг которых смогут развиваться малые и средние предприятия, локализующие выпуск необходимых комплектующих, — сказал глава региона.
Он также отметил, что главным конкурентным преимуществом Хабаровского края является география. Регион пользуется спросом у инвесторов в силу наличия ключевых транспортных маршрутов и развитой логистики. Роль, конечно, играет и промышленная инфраструктура.
В реализации задуманного помогут государственные меры поддержки. Например, территории опережающего развития, режим Свободного порта Владивосток и другие федеральные инструменты сопровождения инвестпроектов.
— Благодаря этому появляются новые предприятия, создаются рабочие места, растут налоговые поступления и развивается экономика края. Но главное — все это делается ради людей. Наша задача заключается не только в строительстве заводов или реализации инвестиционных проектов. Мы должны создать такие условия, при которых людям будет комфортно жить, работать, создавать семьи и связывать свое будущее именно с Хабаровским краем, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о создании промышленного центра на базе Хабаровского судостроительного завода.