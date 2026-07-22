С бензина на газ и электричество?

Пик топливного кризиса в Нижнем Новгороде, похоже, позади. Многочасовые очереди на АЗС исчезли. Властям Нижегородской области в целом удалось стабилизировать ситуацию.
Тем не менее, специалисты считают, что топливный дефицит в совокупности с паническими настроениями автомобилистов года кардинально изменил потребительское поведение на автомобильном рынке. Количество продаж автомобилей сократилось до минимума. Часть автолюбителей попыталась найти альтернативу бензину. В частности, согласно данным платформы Migtorg, специализирующейся на торгах целыми и битыми автомобилями, в июне 2026 года был зафиксирован рекордный рост спроса в сегменте электромобилей и гибридов. Средняя стоимость гибридов и электричек увеличилась с 1 390 00 ₽ до 1 710 000 ₽ (+23%). Сохранится ли данная тенденция и далее?
«Всплеск спроса, скорее, временная реакция на текущие события, чем устойчивый тренд. Как только ситуация с нормализуется, интерес снова неизбежно снизится в силу известных причин. Продать эти машины будет так же тяжело, как и раньше. Россиянам с автомобилями на бензине или дизеле советую не переживать и не продавать свои автомобили в спешке, в погоне за доступным средством передвижения», — пояснил Александр Коротков, генеральный директор Migtorg.
Другая тенденция — переход автомобилистов на газобалонное оборудование. Здесь тоже не все так просто.
«У газобаллонного оборудования (ГБО) — куча недостатков и ограничений, — считает нижегородский автоэкспорт Александр Дейч. — Есть проблемы с лицензией и сертификацией. Нужно вносить изменения в конструкцию транспортного средства. Тему с ГБО в Нижнем Новгороде сейчас “разогнали”, образовались большие очереди на установку ГБО, поэтому цены на установку выросли до 200 и более тысяч рублей. ГБО объективно не соответствует такой цене».
С Дейчем солидарны другие эксперты.
«Говорить о целесообразности перехода на ГБО для рядового автомобилиста сейчас не приходится, — считает Александр Коротков. — Все-таки не стоит забывать, что данная процедура, если её проводят квалифицированные специалисты, всегда была недешевым и небыстрым “удовольствием”».
Панические настроения только подогрели интерес к этой услуге, что привело к естественному повышению цен, порой в несколько раз. «Заправиться газом» — тоже проблема. В подавляющем большинстве случаев АГЗС расположены логистически неудобно. Чаще используются под обслуживание корпоративных парков, а, значит, стоит быть готовым к очередям в утреннее и вечернее время суток.
С июля правительство России временно разрешило производить бензин «Евро-3», выпуск которого был прекращен в 2016 году. В составе такого продукта содержание серы достигает 150 мг/кг, что в пятнадцать раз выше показателей современного топлива.
«Бензин “Евро-3” использовался ранее, но 10−15 лет назад мы ездили совершенно на других автомобилях, — говорит Александр Дейч. — Машины 20-летней давности совершенно спокойно могли такой бензин “переваривать”. У них не было таких катализаторов, таких допусков, такой детонации и масел, как сегодня. Современный автомобиль — это другой автомобиль с другим двигателем. Использование низкооктанового бензина у современных автомобилей может привести к выходу из строя мотора. Использование такого бензина возможно только в крайних ситуациях, чтобы, допустим, доехать из пункта А в пункт Б. Старым автомобилям, безусловно, “по барабану” — им можно».
Наш эксперт склонен считать, что одна из причин топливного кризиса — паника среди автомобилистов. Раньше они, как правило, заполняли полбака.
«В таком режиме лучше всего эксплуатировать автомобиль, — говорит Александр Дейч. — Заправляться рекомендуется, когда бензина меньше четверти бака. Соответственно, если мы едем на машине далеко, тогда заправляемся полным баком. Когда возникла паника, люди стали заливать “кому сколько влезет”. В результате возникли очереди на заправках даже при наличии топлива. Если брать сегодняшний день, ситуация резко изменилась. Сегодня я видел в Нижнем Новгороде несколько заправок, где в буквальном смысле была одна-две машины. Я не знаю насколько зафиксировалась ситуация с топливом, но надеюсь, что так будет и дальше».