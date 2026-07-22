С бензина на газ и электричество?

«В таком режиме лучше всего эксплуатировать автомобиль, — говорит Александр Дейч. — Заправляться рекомендуется, когда бензина меньше четверти бака. Соответственно, если мы едем на машине далеко, тогда заправляемся полным баком. Когда возникла паника, люди стали заливать “кому сколько влезет”. В результате возникли очереди на заправках даже при наличии топлива. Если брать сегодняшний день, ситуация резко изменилась. Сегодня я видел в Нижнем Новгороде несколько заправок, где в буквальном смысле была одна-две машины. Я не знаю насколько зафиксировалась ситуация с топливом, но надеюсь, что так будет и дальше».