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Увеличить число работающих АЗС рекомендовали нижегородским властям

Наименьший приоритет отведён поставкам на АЗС и экспортным отгрузкам в рамках межправительственных соглашений.

Правительство РФ выработало рекомендации для властей Нижегородской и Вологодской областей: совместно с нефтедобывающими компаниями следует нарастить количество функционирующих автозаправочных станций. Эта мера фигурирует в перечне правил, определяющих очерёдность поставок нефтепродуктов различным категориям потребителей.

Согласно установленным приоритетам, первоочередное право на получение топлива получат государственные структуры и отдельные регионы. Наименьший приоритет отведён поставкам на АЗС и экспортным отгрузкам в рамках межправительственных соглашений.

В кабмине подчёркивают, что напряжённость на внутреннем топливном рынке по‑прежнему сохраняется, поэтому важно не допустить возникновения дисбаланса в регионах.

В Нижегородской области с 9 июля 2026 года действует особый порядок реализации топлива: продажа осуществляется по чётным и нечётным дням — распределение зависит от первой цифры государственного номера транспортного средства. Ограничения затронули сети АЗС компаний ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть» и «Татнефть».

В настоящее время региональные власти сосредоточены на обеспечении бензином предприятий агропромышленного комплекса. При этом ситуацию с поставками дизельного топлива аграриям удалось привести к стабильному уровню.

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