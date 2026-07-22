Увеличить число работающих АЗС рекомендовали нижегородским властям

Правительство РФ выработало рекомендации для властей Нижегородской и Вологодской областей: совместно с нефтедобывающими компаниями следует нарастить количество функционирующих автозаправочных станций. Эта мера фигурирует в перечне правил, определяющих очерёдность поставок нефтепродуктов различным категориям потребителей.
Согласно установленным приоритетам, первоочередное право на получение топлива получат государственные структуры и отдельные регионы. Наименьший приоритет отведён поставкам на АЗС и экспортным отгрузкам в рамках межправительственных соглашений.
В кабмине подчёркивают, что напряжённость на внутреннем топливном рынке по‑прежнему сохраняется, поэтому важно не допустить возникновения дисбаланса в регионах.
В Нижегородской области с 9 июля 2026 года действует особый порядок реализации топлива: продажа осуществляется по чётным и нечётным дням — распределение зависит от первой цифры государственного номера транспортного средства. Ограничения затронули сети АЗС компаний ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть» и «Татнефть».
В настоящее время региональные власти сосредоточены на обеспечении бензином предприятий агропромышленного комплекса. При этом ситуацию с поставками дизельного топлива аграриям удалось привести к стабильному уровню.