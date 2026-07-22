В НГЛУ стартовал региональный этап проекта «Летний институт — 2026»

В Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова стартовал четвёртый сезон проекта «Летний институт для молодых преподавателей и исследователей» — в этом году он проходит в Приволжском федеральном округе. В рамках регионального этапа 25 участников из 14 стран приступили к обучению по направлению «Социальные науки».
На церемонии открытия присутствовали почётные гости: министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, директор филиала Российского общества «Знание» Александр Митрофанов и руководитель Молодёжного центра карьеры КУПНО.
Старт Елизавета Ляшкова. Ольга Гусева отметила ценность площадки для межкультурного и научного обмена и пожелала участникам плодотворной работы. Ректор НГЛУ Никита Авралев подчеркнул значимость проекта и рассказал о насыщенной программе: она включает поездки в Казань, Саранск, Иннополис и Княгинино, образовательные модули, проектную, экскурсионную и культурную части.
Александр Митрофанов представил просветительские инициативы, в том числе проект «Узнай Россию со Знанием»: он помогает иностранным студентам глубже познакомиться с историей, культурой и традициями России через лекции, викторины и кинолекции.
Обучение началось с модуля «Информационное общество и социальные коммуникации», который провела выпускница НГЛУ Алина Гараева: участники на практике изучили применение когнитивных технологий. Во второй день состоялась экскурсия «Нижний Новгород — научное пространство 4.0», позволившая познакомиться с научным и историческим потенциалом города, а вечером гостей ждал приём «Гостеприимный Нижний» с погружением в русскую культуру и кухню.
Проректор по молодёжной политике и международному сотрудничеству НГЛУ, руководитель проекта Анна Горохова отметила высокий интерес участников и перспективные идеи сотрудничества с зарубежными университетами. Сезон 2026 стартовал результативно и открыл для гостей многогранную жизнь России.