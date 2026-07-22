В НГЛУ стартовал региональный этап проекта «Летний институт — 2026»

В Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова стартовал четвёртый сезон проекта «Летний институт для молодых преподавателей и исследователей» — в этом году он проходит в Приволжском федеральном округе. В рамках регионального этапа 25 участников из 14 стран приступили к обучению по направлению «Социальные науки».